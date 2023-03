Ecco svelati quali sono i 10 comportamenti di un uomo che non è più innamorato (Di giovedì 30 marzo 2023) Oggi parleremo di un argomento che può essere un po’ doloroso, ma non c’è niente di meglio di un po’ di ironia per poter affrontare la questione con il sorriso sulle labbra. Quindi con un bicchiere di vino in mano e comodi sul divano, andiamo a scoprire assieme i 9 segnali che vi faranno capire se il vostro uomo non vi ama più. Credits: FreepikEcco i 9 segnali che indicano che l’amore è giunto al capolinea Non vi manda più meme sui gatti Se il vostro partner ha smesso di condividere con voi i suoi meme preferiti sui gattini più divertenti, allora c’è qualcosa che non va: potrebbe essere che la passione per i gatti si sia affievolita, ma anche che sia l’entusiasmo nel condividere con voi cosa lo fa ridere. Non risponde più ai vostri messaggi entro 5 minuti Va bene, forse siamo un po’ troppo esigenti in questo caso, ma se il vostro partner ... Leggi su moltouomo (Di giovedì 30 marzo 2023) Oggi parleremo di un argomento che può essere un po’ doloroso, ma non c’è niente di meglio di un po’ di ironia per poter affrontare la questione con il sorriso sulle labbra. Quindi con un bicchiere di vino in mano e comodi sul divano, andiamo a scoprire assieme i 9 segnali che vi faranno capire se il vostronon vi ama più. Credits: Freepiki 9 segnali che indicano che l’amore è giunto al capolinea Non vi manda più meme sui gatti Se il vostro partner ha smesso di condividere con voi i suoi meme preferiti sui gattini più divertenti, allora c’è qualcosa che non va: potrebbe essere che la passione per i gatti si sia affievolita, ma anche che sia l’entusiasmo nel condividere con voi cosa lo fa ridere. Non risponde più ai vostri messaggi entro 5 minuti Va bene, forse siamo un po’ troppo esigenti in questo caso, ma se il vostro partner ...

