Ecco quanto i singoli paesi hanno contribuito al cambiamento climatico e al riscaldamento globale. Lo studio su Nature (Di giovedì 30 marzo 2023) Dagli Stati Uniti alla Russia, i paesi del mondo hanno contribuito in misura diversa alle emissioni di gas climalteranti che hanno provocato un incremento delle temperature medie globali e le ben note conseguenze del cambiamento climatico. Ad esaminare le responsabilità di ogni nazione uno studio, riportato sulla rivista Scientific Data, condotto dagli scienziati del Tyndall Center for Climate Change Research presso l’Università dell’East Anglia (UEA) e del Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK). I ricercatori, guidati da Matthew Jones, hanno elaborato uno strumento specifico per valutare quanto gli stati del mondo abbiano effettivamente inciso sulle temperature della Terra. Il team, coinvolto anche nella stesura dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) Dagli Stati Uniti alla Russia, idel mondoin misura diversa alle emissioni di gas climalteranti cheprovocato un incremento delle temperature medie globali e le ben note conseguenze del. Ad esaminare le responsabilità di ogni nazione uno, riportato sulla rivista Scientific Data, condotto dagli scienziati del Tyndall Center for Climate Change Research presso l’Università dell’East Anglia (UEA) e del Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK). I ricercatori, guidati da Matthew Jones,elaborato uno strumento specifico per valutaregli stati del mondo abbiano effettivamente inciso sulle temperature della Terra. Il team, coinvolto anche nella stesura dei ...

