(Di giovedì 30 marzo 2023) TecnoAndroid.it Ilè una carta valore stampata che rappresenta una forma di pagamento per le tariffe postali quali spedizione di pacchi e lettere. Secondo la tradizione ilè un piccolo pezzo di carta stampata di forma rettangolare con gommatura sul retro. Si tratta di un vero documento, per cui la contraffazione di quest’ultimo è considerato un reato. I francobolli nascono in Gran Bretagna nel 1837 grazie alla riforma delle Poste voluta da Rowland Hill. Fino ad allora il costo delle spedizioni era a carico del destinatario che era costretto a pagare tasse dispendiose, Hill invece comprese che introducendo delle tariffe basse a carico del mittente, il traffico postale sarebbe aumentato. Così venne introdotto il Penny Black, primodella storia. Nel corso degli anni i francobolli sono diventati anche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : Ecco il francobollo russo che potrebbe farti guadagnare una fortuna - - infoiteconomia : Francobollo che vale una fortuna: ecco di quale si tratta, se lo hai sei ricco - Dimsuonosoft : Buongiorno da Laura Buono! Ecco il francobollo dedicato a Bergamo e Brescia, ve ne abbiamo parlato in onda… - TrendOnline : Non solo #monete rare. Molti #francobolli valgono una #fortuna come quello con la #regina Vittoria. Ecco quanto pot… - SocialPNews : Non solo #monete rare. Molti #francobolli valgono una #fortuna come quello con la #regina Vittoria. Ecco quanto pot… -

Ilraffigura l'immagine della Colombaia stilizzata, e appartiene alla serie tematica '... Mache grazie al PNRR intravediamo la luce in fondo al tunnel. Come anticipato in apertura, il ...C'è unche vale fino a 20.000 euro.cosa fare. I francobolli emessi dal Regno d'Italia tramite le Poste Italiane sono quelli riguardanti il periodo che va dall'unificazione del 1961 ......impostati al ribasso - proiezionidiborsa.it Letture consigliate Come diventare veramente ricchi partendo da zero o anche con un buon stipendio7 segreti per voltare pagina Vecchio...

Bergamo e Brescia capitali della cultura: ecco i francobolli TG Poste

È arrivato il momento di aprire i cassetti di casa della nonna o di fare un giro nella polverosa soffitta per verificare la presenza di un francobollo che potrebbe arrivare a valere addirittura 20mila ...“Credo che l’evento di oggi, questo francobollo che abbiamo emesso in ricordo di Franco Frattini, dimostra l’importanza della sua esperienza per ...