Ecco come utilizzare i codici segreti di Netflix sulla versione browser (Di giovedì 30 marzo 2023) TecnoAndroid.it Per tutti quelli che hanno un abbonamento al servizio di streaming Netflix, dovrebbero sapere che esistono alcuni trucchi che si possono usare per migliorare l’esperienza complessiva del servizio. Molti infatti non sanno che esiste un modo migliore per navigare nel menu. Compreso l’utilizzo di codici “segreti” tramite la modalità browser e la possibilità di disattivare i trailer in riproduzione automatica. Molti pensano che sia più facile utilizzare l’app Netflix su Roku, Apple TV, smart tv o console per videogiochi, ma la versione del browser, ovvero il metodo di streaming originale, è la strada da percorrere se si vuole accedere a questi trucchi. Per cominciare, la versione del browser ha opzioni ... Leggi su tecnoandroid (Di giovedì 30 marzo 2023) TecnoAndroid.it Per tutti quelli che hanno un abbonamento al servizio di streaming, dovrebbero sapere che esistono alcuni trucchi che si possono usare per migliorare l’esperienza complessiva del servizio. Molti infatti non sanno che esiste un modo migliore per navigare nel menu. Compreso l’utilizzo di” tramite la modalitàe la possibilità di disattivare i trailer in riproduzione automatica. Molti pensano che sia più facilel’appsu Roku, Apple TV, smart tv o console per videogiochi, ma ladel, ovvero il metodo di streaming originale, è la strada da percorrere se si vuole accedere a questi trucchi. Per cominciare, ladelha opzioni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jacopocoghe : Ecco come funziona l'#uteroinaffitto: si sceglie il colore della pelle dei bambini da comprare come quello delle pa… - putino : Ho chiesto a GPT-4 cosa ne pensava delle preoccupazioni sullo sviluppo delle IA e sulla possibilità di una sospensi… - enpaonlus : Cuccioli gettati nel fosso, l’uomo che li ha salvati: «Chiusi dentro una sacchetto di plastica» Il Tirreno - Hanno… - simonamuntoni : RT @putino: Ho chiesto a GPT-4 cosa ne pensava delle preoccupazioni sullo sviluppo delle IA e sulla possibilità di una sospensione di 6 mes… - gattufola1 : RT @RobertoCardel18: @maurizio_lombardi_leonardi “VIAGGIO SENZA RITORNO” ECCO COME SI UCCIDONO I CAVALLI NEI MATTATOI Frustate,scariche ele… -