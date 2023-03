Ecco come il governo ora vuole cambiare il Pnrr (Di giovedì 30 marzo 2023) La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha telefonato pochi giorni fa al suo predecessore Mario Draghi per spiegare la posizione del governo sul Pnrr. Il colloqui, raccontano i giornali, è stato precedente al comunicato di Palazzo Chigi sul Recovery Plan in cui il governo Meloni ha accusato il governo precedente di alcuni dei ritardi del piano. La premier avrebbe spiegato all’ex Bce che non è lui il bersaglio dell’esecutivo, ma un’Europa dal suo punto di vista ostile ai sovranisti e assai meno rigida con il governo precedente. Non sono attacchi rivolti a te, ma un tentativo di far intendere all’Unione europea che c’è bisogno di un atteggiamento meno rigido nei confronti del governo, è stato il senso della telefonata. Ma Draghi non ci avrebbe creduto più di tanto. «Io so solo che ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 30 marzo 2023) La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha telefonato pochi giorni fa al suo predecessore Mario Draghi per spiegare la posizione delsul. Il colloqui, raccontano i giornali, è stato precedente al comunicato di Palazzo Chigi sul Recovery Plan in cui ilMeloni ha accusato ilprecedente di alcuni dei ritardi del piano. La premier avrebbe spiegato all’ex Bce che non è lui il bersaglio dell’esecutivo, ma un’Europa dal suo punto di vista ostile ai sovranisti e assai meno rigida con ilprecedente. Non sono attacchi rivolti a te, ma un tentativo di far intendere all’Unione europea che c’è bisogno di un atteggiamento meno rigido nei confronti del, è stato il senso della telefonata. Ma Draghi non ci avrebbe creduto più di tanto. «Io so solo che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jacopocoghe : Ecco come funziona l'#uteroinaffitto: si sceglie il colore della pelle dei bambini da comprare come quello delle pa… - putino : Ho chiesto a GPT-4 cosa ne pensava delle preoccupazioni sullo sviluppo delle IA e sulla possibilità di una sospensi… - enpaonlus : Cuccioli gettati nel fosso, l’uomo che li ha salvati: «Chiusi dentro una sacchetto di plastica» Il Tirreno - Hanno… - MaxLandra : RT @RobertoCardel18: @maurizio_lombardi_leonardi “VIAGGIO SENZA RITORNO” ECCO COME SI UCCIDONO I CAVALLI NEI MATTATOI Frustate,scariche ele… - AkiliWazi : @LaVeritaWeb Ecco un esempio su come NON fare giornalismo. Questa è solo -