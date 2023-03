Ecco come funziona il nuovo servizio di emergenza via satellite di Apple (Di giovedì 30 marzo 2023) TecnoAndroid.it come previsto, oggi Apple ha esteso il servizio SOS di emergenza via satellite ad altri paesi come Austria, Belgio, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo. In un comunicato stampa, ha affermato che la funzionalità richiede l’aggiornamento iOS 16.4 per funzionare in questi paesi. Emergency SOS via satellite consente ai modelli di iPhone 14 di connettersi ai satelliti Globalstar nei paesi in cui la funzione è disponibile, e ciò consente agli utenti di inviare messaggi di testo ai servizi di emergenza quando si trovano al di fuori della portata della copertura cellulare e Wi-Fi. Il servizio è gratuito per due anni dopo l’attivazione di un iPhone 14 e questo periodo di due anni ... Leggi su tecnoandroid (Di giovedì 30 marzo 2023) TecnoAndroid.itprevisto, oggiha esteso ilSOS diviaad altri paesiAustria, Belgio, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo. In un comunicato stampa, ha affermato che lalità richiede l’aggiornamento iOS 16.4 perre in questi paesi. Emergency SOS viaconsente ai modelli di iPhone 14 di connettersi ai satelliti Globalstar nei paesi in cui la funzione è disponibile, e ciò consente agli utenti di inviare messaggi di testo ai servizi diquando si trovano al di fuori della portata della copertura cellulare e Wi-Fi. Ilè gratuito per due anni dopo l’attivazione di un iPhone 14 e questo periodo di due anni ...

