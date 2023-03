“È una spia”. La Russia arresta un reporter Usa – LIVE (Di giovedì 30 marzo 2023) Accuse di spionaggio. Sarebbe questo il reato che ha portato all’arresto di un giornalista del Wall Street Journal in Russia, che ora rischia fino a venti anni di reclusione. Si tratta di Evan Gershkovich, fermato pochi minuti fa a Ekaterinburg, così come ha riferito l’agenzia Interfax citando fonti dei servizi d’intelligence interni Fsb. Secondo gli 007 russi, Gershkovich avrebbe agito su ordini della politica americana, raccogliendo “informazioni coperte dal segreto di Stato sull’attività di una delle imprese del complesso industriale militare russo”. Il giornalista è già noto ai vertici del Cremlino. In Russia, infatti, ha sempre lavorato alla corte del Ministero degli Esteri, oltre ad essere originario dell’Unione Sovietica. In precedenza, l’attuale reporter ha lavorato anche l’agenzia Afp e per la testata russa in lingua inglese ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 30 marzo 2023) Accuse di spionaggio. Sarebbe questo il reato che ha portato all’arresto di un giornalista del Wall Street Journal in, che ora rischia fino a venti anni di reclusione. Si tratta di Evan Gershkovich, fermato pochi minuti fa a Ekaterinburg, così come ha riferito l’agenzia Interfax citando fonti dei servizi d’intelligence interni Fsb. Secondo gli 007 russi, Gershkovich avrebbe agito su ordini della politica americana, raccogliendo “informazioni coperte dal segreto di Stato sull’attività di una delle imprese del complesso industriale militare russo”. Il giornalista è già noto ai vertici del Cremlino. In, infatti, ha sempre lavorato alla corte del Ministero degli Esteri, oltre ad essere originario dell’Unione Sovietica. In precedenza, l’attualeha lavorato anche l’agenzia Afp e per la testata russa in lingua inglese ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RenatoSouvarine : RT @DanielaColi2: Die Welt pare sapere molto sul giornalista del WSJ arrestato come spia. Aveva compilato un rapporto su come i russi vedon… - CuriousTw : @putino In effetti arrestare una spia e' veramente un atto grave! Pensa a quel poveraccio di Miot, speriamo lo liberino presto! - DanielaColi2 : Die Welt pare sapere molto sul giornalista del WSJ arrestato come spia. Aveva compilato un rapporto su come i russi… - LauraGi63815697 : @bordoni_russia @riannuzziGPC Non stento a credere che sia una spia. - 1282Ugo : @TgLa7 Una spia dunque -