È una spia degli americani  Corrispondente del WSJ arrestato in Russia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pdebicke : È il 1426 e la Francia è dilaniata da una guerra fratricida. Jan van Eyck, maestro pittore fiammingo, viene invia… - Angi34520970 : @dave_bianchi80 È il nuovo mondo multipolare che avanza ma che resta unipolare nel permettere rigorosamente un'idea… - FabSciarratta : @lucianocapone @giuliapompili Per un giornalista di un foglietto fondato da una spia della CIA, essere qualsiasi co… - Fantast27655985 : @Fiorellissimo Infatti è incomprensibile questa insistenza della Maurizi di difendere Assange che era a tutti gli e… - skyudu86 : @Ecatetriformis La dura repressione del governo russo nei confronti degli oppositori scandalo scandalo!!!! Ah no, è… -

... due facce della stessa medaglia: "Se la domanda è ladi un ... la risposta della sfera pubblica diventa il segno dicapacità ... "Sappiamo - ha proseguito - che alla fineanni '70, col ...Vocabolario del teenager attuale - Snitch : letteralmente significa "talpa"; viene usato per indicare un informatore che tradisce,. Infatti ne derivano anche le espressioni verbali " non ...Ora il Dipartimento di GiustiziaStati Uniti ha accusato Cherkasov di nuovi crimini, tra cui l'aver agito come agente non registrato dipotenza straniera e aver effettuato ripetutamente ...