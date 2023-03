E se lo dice Spalletti: la Serie A è come Dungeons and Dragons (Di giovedì 30 marzo 2023) Oggi che esce il film di Dungeons and Dragons, ecco quali tra i protagonisti della Serie A sarebbero possibili protagonisti del famoso gioco Esce oggi nei cinema italiani il film di Dungeons and Dragons, il film ispirato dal celebre gioco di ruolo. Da una parte si tratta del ritorno del genere blockbuster, dall’altro una speranza per tanti appassionati del gioco – come il sottoscritto – che hanno ancora negli occhi il pessimo tentativo dei primi anni 2000. come mai però ne parliamo su un sito di calcio? come per tante cose è merito/colpa di Luciano Spalletti, che prima della sosta delle nazionali aveva salutato il campionato con una frase delle sue: «Osimhen è un drago a due teste». L’immaginario sconfinato del tecnico di Certaldo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 marzo 2023) Oggi che esce il film diand, ecco quali tra i protagonisti dellaA sarebbero possibili protagonisti del famoso gioco Esce oggi nei cinema italiani il film diand, il film ispirato dal celebre gioco di ruolo. Da una parte si tratta del ritorno del genere blockbuster, dall’altro una speranza per tanti appassionati del gioco –il sottoscritto – che hanno ancora negli occhi il pessimo tentativo dei primi anni 2000.mai però ne parliamo su un sito di calcio?per tante cose è merito/colpa di Luciano, che prima della sosta delle nazionali aveva salutato il campionato con una frase delle sue: «Osimhen è un drago a due teste». L’immaginario sconfinato del tecnico di Certaldo ...

