È scaricabarile sul Pnrr

La verità oramai inconfutabile sul Pnrr è che i ritardi che si sono accumulati rendono impossibile il rispetto della scadenza del 2026 per portarlo a casa. Dopo i numeri forniti dalla Corte dei Conti – ritardi per un progetto su due e pagamenti arrivati solo al 70% alle imprese – anche il ministro Raffaele Fitto è capitolato. E ha ammesso che no, l'orizzonte temporale del Piano è troppo corto perché tutti gli obiettivi possano essere realizzati fra tre anni. I ritardi che si sono accumulati rendono impossibile il rispetto della scadenza del 2026 per portare a casa il Pnrr L'altra verità è lo scaricabarile indecente sulle responsabilità dei ritardi cui si sta assistendo tra il governo attuale e quello che lo ha preceduto. Un esito a dir il vero non imprevedibile e che già si era profilato ad ottobre dello scorso anno.

