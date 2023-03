“È giusto che sappiate di Luca Onestini”. Cosa succede dopo il GF Vip, parla l’amico Tonon (Di giovedì 30 marzo 2023) La Semifinale del GF Vip 7 ha regalato molti colpi di scena, sorprese più o meno gradevoli. Nessuno tra i vipponi, e nemmeno tra i telespettatori, si aspettava che un personaggio seguito ed esperto come Luca Onestini sarebbe stato eliminato. dopo l’esortazione dei fan Raffaello Tonon ha finalmente commentato. Lo stesso Luca Onestini, quando ha appreso il verdetto annunciato nello studio del GF Vip 7 da Alfonso Signorini, è rimasto palesemente spiazzato. “No”, si è lasciato scappare con delusione. Raffaello Tonon secondo i fan del romagnolo avrebbe dovuto dire qualCosa. Spazientito per la pressione, ora ha parlato. GF Vip, Raffaello Tonon rompe il silenzio su Luca ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 30 marzo 2023) La Semifinale del GF Vip 7 ha regalato molti colpi di scena, sorprese più o meno gradevoli. Nessuno tra i vipponi, e nemmeno tra i telespettatori, si aspettava che un personaggio seguito ed esperto comesarebbe stato eliminato.l’esortazione dei fan Raffaelloha finalmente commentato. Lo stesso, quando ha appreso il verdetto annunciato nello studio del GF Vip 7 da Alfonso Signorini, è rimasto palesemente spiazzato. “No”, si è lasciato scappare con delusione. Raffaellosecondo i fan del romagnolo avrebbe dovuto dire qual. Spazientito per la pressione, ora hato. GF Vip, Raffaellorompe il silenzio su...

