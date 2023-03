Dynamite 29.03.2023 La scelta dell’American Dragon ed il ritorno di Adam Cole (Di giovedì 30 marzo 2023) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo super carichi per un nuovo episodio di Dynamite. Quest’oggi ci troviamo nella Chaifetz Arena di St. Louis e tra gli incontri annunciati spicca quello di ritorno di Adam Cole dopo nove mesi di inattività contro Daniel Garcia, da menzionare anche il big match con in palio l’IWGP United States Championship tra il campione in carica Kenny Omega e Jeff Cobb. ‘Jungle Boy’ Jack Perry vs. Matt Hardy (3 / 5) Nonostante le continue interferenze di Ethan Page, Jack Perry è riuscito comunque ad ottenere la vittoria al termine di un opener piacevole. L’ex AEW World Tag Team Champion ha chiuso le ostilità con uno Sliding Elbow Strike. Vincitore: ‘Jungle Boy’ Jack Perry PROMO: Al termine del match MJF è salito sul ring, il campione del mondo ha affermato che ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 30 marzo 2023) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo super carichi per un nuovo episodio di. Quest’oggi ci troviamo nella Chaifetz Arena di St. Louis e tra gli incontri annunciati spicca quello dididopo nove mesi di inattività contro Daniel Garcia, da menzionare anche il big match con in palio l’IWGP United States Championship tra il campione in carica Kenny Omega e Jeff Cobb. ‘Jungle Boy’ Jack Perry vs. Matt Hardy (3 / 5) Nonostante le continue interferenze di Ethan Page, Jack Perry è riuscito comunque ad ottenere la vittoria al termine di un opener piacevole. L’ex AEW World Tag Team Champion ha chiuso le ostilità con uno Sliding Elbow Strike. Vincitore: ‘Jungle Boy’ Jack Perry PROMO: Al termine del match MJF è salito sul ring, il campione del mondo ha affermato che ...

