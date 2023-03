Dybala ai pm: «La Juve deve pagare entro aprile, altrimenti il mio avvocato si muoverà» (Il Fatto) (Di giovedì 30 marzo 2023) Il Fatto Quotidiano dedica una pagina alle tre inchieste che interessano la Juventus. In particolare, al filone stipendi, con le dichiarazioni rese dall’ex Juventus Paulo Dybala e dal suo avvocato, Luca Ferrari. Dybala è stato interrogato lo scorso 21 febbraio. Il Fatto scrive: “I pm chiedono all’attaccante quando è l’ultima volta che ha incassato lo stipendio, ma, nonostante si parli di cifre milionarie, Dybala dice di non sapere: “L’ultimo pagamento non lo ricordo. La cifra precisa non la so, ma saranno più o meno 3 milioni”. Dell’accordo, spiega Dybala, si sono occupati i suoi avvocati, che “a voce” hanno concesso alla Juve una dilazione: “Quando abbiamo Fatto l’accordo per lo spostamento degli ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 marzo 2023) IlQuotidiano dedica una pagina alle tre inchieste che interessano lantus. In particolare, al filone stipendi, con le dichiarazioni rese dall’exntus Pauloe dal suo, Luca Ferrari.è stato interrogato lo scorso 21 febbraio. Ilscrive: “I pm chiedono all’attaccante quando è l’ultima volta che ha incassato lo stipendio, ma, nonostante si parli di cifre milionarie,dice di non sapere: “L’ultimo pagamento non lo ricordo. La cifra precisa non la so, ma saranno più o meno 3 milioni”. Dell’accordo, spiega, si sono occupati i suoi avvocati, che “a voce” hanno concesso allauna dilazione: “Quando abbiamol’accordo per lo spostamento degli ...

