Due mostre, un solo catalogo: Bergamo e Brescia celebrano con la fotografia la cultura dell’innovazione (Di giovedì 30 marzo 2023) Bergamo. Due mostre, un solo catalogo per raccontare la cultura d’impresa coltivata da Bergamo e Brescia attraverso le fotografie. È questo il nuovo progetto, nato da un’idea di SIAD Fondazione Sestini, che ha coinvolto istituzioni, fondazioni e aziende dei territori tra le due città, Capitale della cultura italiana 2023. Da sabato primo aprile al Museo della fotografia Sestini di Bergamo e allo Spazio Fondazione Negri di Brescia saranno visitabili le grandi mostre “BergamoBrescia cultura d’impresa. Storie di innovazione in fotografia”, aperte al pubblico fino 9 luglio. Il titolo svela il cuore dell’iniziativa: ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 30 marzo 2023). Due, unper raccontare lad’impresa coltivata daattraverso le fotografie. È questo il nuovo progetto, nato da un’idea di SIAD Fondazione Sestini, che ha coinvolto istituzioni, fondazioni e aziende dei territori tra le due città, Capitale dellaitaliana 2023. Da sabato primo aprile al Museo dellaSestini die allo Spazio Fondazione Negri disaranno visitabili le grandid’impresa. Storie di innovazione in”, aperte al pubblico fino 9 luglio. Il titolo svela il cuore dell’iniziativa: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... paolapierotti : RT @PPANthebrief: #BresciaBergamo Capitale della Cultura 2023. Confronto alla @triennalemilano tra #LauraCastelletti e #GiorgioGori, #Franc… - stefanoarmellin : Arte.Stefano Armellin The Opera Collection dal 1983: 2870 EMILIO - ENRICO PARODI DUE GEMELLI VARAZZINI ...… - xmengonsvoice : @ Lucc4 C0mics, ma non potete portarmi queste due mostre l’anno prossimo così piango? Grazie ???? - BergamoeC : RT @ComunediBergamo: “Visioni per un futuro presente”, in due mostre il percorso di trasformazione di #Bergamo e #Brescia. #BGBS2023 https… - ComunediBergamo : “Visioni per un futuro presente”, in due mostre il percorso di trasformazione di #Bergamo e #Brescia. #BGBS2023 -

Trani: 'Letizia Battaglia. Testimonianza e narrazione', oggi anteprima Mostra da domani ... presso il quale cura le mostre di Josef Koudelka, Susan Meiselas, Miron Zownir, Franco Zecchin e ... il quale ne realizza un film in due puntate dal titolo 'Solo per passione - Letizia Battaglia ... Omar Hassan, a Palermo con "Punctum" ... cristiano - cattolica e di padre egiziano, musulmano, è cresciuto in mezzo a due culture ...mostra nasce da una prospettiva condivisa dalla Fondazione Federico II con l'artista per concepire le mostre ... Cosa fare a Torino nel weekend: gli appuntamenti fino a domenica 2 aprile ... che fa parte del ciclo "Nel laboratorio dello studioso", una serie di mostre bimestrali che ... che si sviluppa in due spettacoli: 'Agamennone', in scena dal 28 al 31 marzo e 'Coefore / Eumenidi', dal ... ... presso il quale cura ledi Josef Koudelka, Susan Meiselas, Miron Zownir, Franco Zecchin e ... il quale ne realizza un film inpuntate dal titolo 'Solo per passione - Letizia Battaglia ...... cristiano - cattolica e di padre egiziano, musulmano, è cresciuto in mezzo aculture ...mostra nasce da una prospettiva condivisa dalla Fondazione Federico II con l'artista per concepire le...... che fa parte del ciclo "Nel laboratorio dello studioso", una serie dibimestrali che ... che si sviluppa inspettacoli: 'Agamennone', in scena dal 28 al 31 marzo e 'Coefore / Eumenidi', dal ... Due mostre, un solo catalogo: Bergamo e Brescia celebrano con la fotografia la cultura dell’innovazione BergamoNews.it In mostra la magia barocca di Luca Giordano Una selezione di circa 50 opere, alcune delle quali mai viste, sono esposte a Palazzo Medici Riccardi, dove l’artista dipinse due volte E’ una vera e propria ... ha organizzato la mostra (fino al 5 ... BergamoBrescia Cultura d'Impresa Sabato 1 aprile al Convento di San Francesco a Bergamo e allo Spazio Fondazione Negri a Brescia aprono al pubblico le grandi mostre “BergamoBrescia Cultura d’impresa. Storie di innovazione in fotograf ... Una selezione di circa 50 opere, alcune delle quali mai viste, sono esposte a Palazzo Medici Riccardi, dove l’artista dipinse due volte E’ una vera e propria ... ha organizzato la mostra (fino al 5 ...Sabato 1 aprile al Convento di San Francesco a Bergamo e allo Spazio Fondazione Negri a Brescia aprono al pubblico le grandi mostre “BergamoBrescia Cultura d’impresa. Storie di innovazione in fotograf ...