Due cacicchi due misure. Schlein vuole far fuori De Luca, ma salva Emiliano (Di giovedì 30 marzo 2023) Il nuovo corso procede a corrente alternata, sotto la regia di Boccia. Al Nazareno hanno cominciato a fare la guerra al governatore campano, mentre per il governatore pugliese, immediato protagonista di una piroetta politica, è pronta una candidatura alle Europee Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 30 marzo 2023) Il nuovo corso procede a corrente alternata, sotto la regia di Boccia. Al Nazareno hanno cominciato a fare la guerra al governatore campano, mentre per il governatore pugliese, immediato protagonista di una piroetta politica, è pronta una candidatura alle Europee

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HuffPostItalia : Due cacicchi due misure. Schlein vuole far fuori De Luca, ma salva Emiliano (di A. Raimo) - max_porrati : @MarioButi1 @CarloCalenda Ahhhhh , due famosi cacicchi del Pd , per fortuna non più operativi ?????? - Gigabyte1979 : @stebellentani Pensa al PD che dopo due settimane ha già finito l'effetto naso etrusco. E quando esploderà la bomba… - thequeenthree : Non tornerò mai a votare @pdnetwork fintanto continuerà a manterrre in sella capibastone e cacicchi alla guida di una (o due) regioni. -