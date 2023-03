Droga in casa: arrestate due persone (Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Cipriano Picentino (Sa) – I Carabinieri della Stazione di San Cipriano Picentino, assieme ai colleghi della sezione operativa di Salerno e al nucleo cinofili di Sarno hanno arrestato in flagranza di reato, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio, Manuel Miano e Sara Maria Rosaria Pellegrino I militari nel corso di una perquisizione domiciliare a carico degli arrestati, hanno scovato 18 grammi di hashish, 10 grammi di eroina e 11 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e la somma di 1.240 euro in contanti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Cipriano Picentino (Sa) – I Carabinieri della Stazione di San Cipriano Picentino, assieme ai colleghi della sezione operativa di Salerno e al nucleo cinofili di Sarno hanno arrestato in flagranza di reato, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio, Manuel Miano e Sara Maria Rosaria Pellegrino I militari nel corso di una perquisizione domiciliare a carico degli arrestati, hanno scovato 18 grammi di hashish, 10 grammi di eroina e 11 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e la somma di 1.240 euro in contanti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

