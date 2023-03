Dove vedere Napoli-Milan in tv e streaming: DAZN o SKY? (Di giovedì 30 marzo 2023) Dove vedere Napoli Milan – Domenica sera gli azzurri affronteranno i rossoneri per il 28esimo tuirno di Serie A. La partita sarà decisiva e fondamentale per il futuro. Il Napoli di Luciano Spalletti si gioca la possibilità di fare un altro passo decisivo per lo Scudetto e fare 6 punti su 6 contro il Milan e prepararsi al meglio al doppio confronto in Champions League. Dall’altra parte, il gruppo di Stefano Pioli intende tornare a vincere per tenere il passo delle altre squadre per la corsa alla Champions League. Vincere contro la prima in classifica darebbe morale per il prosieguo della stagione e una sterzata alle difficoltà dell’ultimo periodo. Milan Napoli (Foto SSC Napoli)Napoli Milan, come ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 30 marzo 2023)– Domenica sera gli azzurri affronteranno i rossoneri per il 28esimo tuirno di Serie A. La partita sarà decisiva e fondamentale per il futuro. Ildi Luciano Spalletti si gioca la possibilità di fare un altro passo decisivo per lo Scudetto e fare 6 punti su 6 contro ile prepararsi al meglio al doppio confronto in Champions League. Dall’altra parte, il gruppo di Stefano Pioli intende tornare a vincere per tenere il passo delle altre squadre per la corsa alla Champions League. Vincere contro la prima in classifica darebbe morale per il prosieguo della stagione e una sterzata alle difficoltà dell’ultimo periodo.(Foto SSC, come ...

