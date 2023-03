Dopo le disdette a DAZN | arrivano i blocchi sui social | l’ultima trovata di alcuni giornalisti juventini

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 30 marzo 2023)leinvitano a bloccareprofilidi personaggi non graditi. La Juventus sarà coinvolta in tre processi sportivi e uno penale per tutto l’anno, e la situazione giudiziaria della squadra rischia di influenzare i risultati sportivi. La minaccia di una condanna pesante, fino alla Serie B o C, preoccupatifosi, che vedono negli altri i mali della propria squadra. Sul sito bianconeranews.it, l’autore di un editoriale invita a bloccare tutti i contattideie personaggi non graditi ai bianconeri. Secondo l’autore, inetwork sono diventati il luogo in cui certi personaggi, che non trovano spazio ...