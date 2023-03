Donna uccisa a coltellate nella sua abitazione, fermato il presunto killer (Di giovedì 30 marzo 2023) Tragedia nel pomeriggio di oggi in via del Crociere. Una Donna è stata trovata senza vita nella sua abitazione e la causa della morte sarebbe riconducibile ad un’aggressione a colpi di coltello. Dunque tutto farebbe pensare all’ennesimo femminicidio. I fatti sono accaduti nel pomeriggio L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 30 marzo 2023) Tragedia nel pomeriggio di oggi in via del Crociere. Unaè stata trovata senza vitasuae la causa della morte sarebbe riconducibile ad un’aggressione a colpi di coltello. Dunque tutto farebbe pensare all’ennesimo femminicidio. I fatti sono accaduti nel pomeriggio L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Terni, donna uccisa a coltellate in casa: fermato il compagno - terninrete : Omicidio a Terni: uccisa una donna #Terni #femminicidio #polizia - lorenzoniadrian : Omicidio a Terni: uccisa una donna #Terni #femminicidio #polizia - rtl1025 : ? Una donna è stata uccisa a coltellate all'interno di un'abitazione a #Terni, in via del Crociere, zona Borgo Rivo… - Radio1Rai : ??Ennesimo #femminicidio. Una donna è stata uccisa a coltellate in casa a #Terni al culmine di una lite con il compa… -