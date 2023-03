Donna legata al pentito Salvatore Giarrizzo aggredita con l’acido

(Di giovedì 30 marzo 2023), considerato capomafia, è statacon dell'acido in via D'amico a Catania. TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Una donna legata a un pentito aggredita con l'acido - Agenzia_Italia : È successo nella zona della stazione ferroviaria di Catania. La vittima è stata avvicinata da persone che le hanno… - RobertoGueli : Solvente in faccia, ferita donna legata ad un pentito - GDS_it : A Catania una donna, legata in passato ad un collaboratore di giustizia di Adrano, è stata avvicinata da un uomo ch… - CuccuruRosalba : RT @Lu9593: io voglio solo dire che se dopo anni e anni sono ancora legata e voglio bene ad una Donna come Giulia Salemi un motivo ci sarà!… -

Chi è il boss cui eralaIl boss Salvatore Giarrizzo è stato il reggente del clan mafioso Scalisi di Adrano, prima di essere arrestato nel 2020 nell'ambito dell'operazione ' The King '. ...La vittima, secondo la ricostruzione fornita dalla stessa, stava passeggiando in via D'Amico quando ha sentito il nome ' Giarrizzo ' e poi ha visto un uomo che a bordo della vettura teneva in ...'La sanzione', si legge su ilfattoquotidiano.it ', eraa 'messaggi inviati all'allora leader ... La decisione di non denunciare fatta da qualunquevittima di violenza dovrebbe interrogare ...

Una donna legata a un pentito aggredita con l'acido AGI - Agenzia Italia

Una donna, legata a un pentito di mafia del clan di Adrano, è stata avvicinata da alcune persone che le hanno lanciato in faccia del solvente. L'episodio è avvenuto nella zona della stazione ...È quanto dichiara Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Campania in quota Lega. "Tra i componenti dell’organo esecutivo di una delle più importanti comunità montane della Campania, non vi è ...