«Domeniche per ville, palazzi e castelli», visite guidate in 22 dimore storiche (Di giovedì 30 marzo 2023) Turismo. Appuntamenti ad aprile, maggio, settembre e ottobre. Coinvolti nel progetto, che quest’anno giunge alla sesta edizione, 17 proprietari di dimore storiche private di Bergamo e provincia, tre della provincia di Brescia e due di Crema. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 30 marzo 2023) Turismo. Appuntamenti ad aprile, maggio, settembre e ottobre. Coinvolti nel progetto, che quest’anno giunge alla sesta edizione, 17 proprietari diprivate di Bergamo e provincia, tre della provincia di Brescia e due di Crema.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlexBazzaro : A Bologna i green idioti sgonfiano le gomme dei suv per difendere il pianeta. Con questa gente che attacca la prop… - 19Volperossa : RT @AdrianaMascia3: Napoli. Se avete bisogno di una cuoca anche per pranzi di famiglia, Pasqua, domeniche ecc. Rivolgetevi a Rita Muriello… - Gennaro_115 : @Pasqual01350178 @HankSchrader88 Lo dicevo a @jo19N26 l'altra sera Passata l'euforia per la vittoria (eventuale)… - PincoPa02335016 : RT @NicoBri94: Ho bisogno di altre 5 domeniche per riprendermi da questo weekend - Nob0dy_IsListen : QUI PER RICORDARVI CHE MANCANO 55 GIORNI ALLA GINE DELLA SCUOLA (togliendo feste e domeniche) -