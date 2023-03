Domeniche bestiali – Segna a porta vuota e imita Cristiano Ronaldo: infortunato (Di giovedì 30 marzo 2023) La rubrica del giovedì con il bestiario di ciò che accade nelle serie minori del pallone italiano (e non solo). Le perle nei comunicati della giustizia sportiva regionale, quelle dei calciatori in campo e dei giornalisti in tribuna stampa ————————————– Anarchy in the Sunday avrebbero cantato i Sex Pistols se fossero stati habitué dei campi di provincia nostrani (ma pure dell’Uk, a dire il vero). Sì, perché arrivare a mettere in dubbio ruoli e regole consolidate porta effettivamente all’anarchia. Non che sia un male, l’anarchia, in alcuni casi: verrebbe quasi da dire che è un piatto che si serve freddo. Ma qui siamo a sperimentazioni, provocazioni e tentativi: c’è chi è già avanti, come il Dibu, che le regole le ha già rovesciate. ARBITRO, NON MI GUARDI NEPPURE Si può pretendere che un arbitro arbitri? Ma scherziamo? Per questo è stato squalificato per una giornata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) La rubrica del giovedì con il bestiario di ciò che accade nelle serie minori del pallone italiano (e non solo). Le perle nei comunicati della giustizia sportiva regionale, quelle dei calciatori in campo e dei giornalisti in tribuna stampa ————————————– Anarchy in the Sunday avrebbero cantato i Sex Pistols se fossero stati habitué dei campi di provincia nostrani (ma pure dell’Uk, a dire il vero). Sì, perché arrivare a mettere in dubbio ruoli e regole consolidateeffettivamente all’anarchia. Non che sia un male, l’anarchia, in alcuni casi: verrebbe quasi da dire che è un piatto che si serve freddo. Ma qui siamo a sperimentazioni, provocazioni e tentativi: c’è chi è già avanti, come il Dibu, che le regole le ha già rovesciate. ARBITRO, NON MI GUARDI NEPPURE Si può pretendere che un arbitro arbitri? Ma scherziamo? Per questo è stato squalificato per una giornata ...

