Docente tutor e orientatore, ecco cosa faranno: lezioni anche al pomeriggio, in questo caso pagati anche gli Ata. Il piano di Valditara (Di giovedì 30 marzo 2023) Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha presentato, in un'intervista al Corriere della Sera, gli ultimi due progetti per la scuola. Il Ministro ha annunciato che entro settembre debutteranno circa 40.000 tutor per gli studenti degli ultimi anni di scuola superiore e 10.000 orientatori, uno per ogni scuola.

