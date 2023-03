Dissero no alla chemioterapia per la figlia leucemica, i genitori condannati in via definitiva per omicidio colposo (Di giovedì 30 marzo 2023) La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di condanna a due anni, con la sospensione condizionale della pena, per i genitori accusati di non aver fatto curare in modo corretto la figlia Eleonora malata di leucemia. Erano imputati il padre Lino Bottaro, di 69 anni, e la moglie Rita Benini, di 57 anni, che avevano presentato ricorso contro la decisione della corte d’Appello di Venezia. Eleonora, che abitava a Bagnoli in provincia di Padova, era deceduta a 18 anni appena compiuti, il 29 agosto 2016. La diagnosi era stata di leucemia linfoblastica acuta, ma la ragazza, ancora da minorenne, aveva rifiutato la chemioterapia. Così i genitori erano stati indagati di omicidio colposo, proprio per aver impedito la somministrazione di quella che viene considerata la terapia più adeguata in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di condanna a due anni, con la sospensione condizionale della pena, per iaccusati di non aver fatto curare in modo corretto laEleonora malata di leucemia. Erano imputati il padre Lino Bottaro, di 69 anni, e la moglie Rita Benini, di 57 anni, che avevano presentato ricorso contro la decisione della corte d’Appello di Venezia. Eleonora, che abitava a Bagnoli in provincia di Padova, era deceduta a 18 anni appena compiuti, il 29 agosto 2016. La diagnosi era stata di leucemia linfoblastica acuta, ma la ragazza, ancora da minorenne, aveva rifiutato la. Così ierano stati indagati di, proprio per aver impedito la somministrazione di quella che viene considerata la terapia più adeguata in ...

