Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Semiramide2009 : @Giangidorsi @amnestyitalia Anch'io subisco sempre 'violenze psicologiche', e fors'anche mi ci crogiolo... ?? Ma non… -

...o rimodulando gli interventi di sostegno già in vigore per il gas " i cosiddetti "oneridi ... le preoccupazioni si concentrano sugli effetti collaterali di alcuneche mirano a ...A quanto sembra, l'ex presidente potrebbe finire in manette per aver violato ledi ... posto che la Camera fino alle elezionidel novembre del 2024 resterà senz'altro in mano ...27/2003 'in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche', incardinata nella Seconda commissione, presso la quale l'iter ...

Disposizioni generali per la salute degli studenti nei laboratori: in allegato la Tabella di compatibilità chimica tra guanti e sostanze chimiche Orizzonte Scuola

"E' bene che, con le disposizioni recate dal decreto varato ieri dal consiglio dei ministri, si sia assicurata continuità, sino alla fine di giugno, ai crediti d'imposta volti a temperare gli effetti ...