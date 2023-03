Discarica Malagrotta, Giuseppe Vadalà: incontro proficuo (Di giovedì 30 marzo 2023) per la messa in sicurezza del sito di Malagrotta – “Un incontro proficuo per la chiarezza degli interventi e la concordia di tutte le amministrazioni delle azioni di bonifica al fine di porre in sicurezza il sito di Malagrotta. Ringrazio il Commissario Sinkevicius di essere venuto per verificare con mano i grandi lavori che stiamo avviando all’instradamento per sviluppare le operazioni di bonifica. “Il mio ringraziamento va a tutti i soggetti intervenuti, ciò sottolinea come tutti noi, in sinergia, stiamo collaborando per la risoluzione veloce della bonifica delle aree e come a ciascuno sta a cuore fare bene e velocemente, convogliando le nostre forze alla bonifica di pezzi d’Italia sofferenti e alla restituzione di un ambiente sano e vivibile per le comunità”. Lo ha dichiarato il generale Vadalà, ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 marzo 2023) per la messa in sicurezza del sito di– “Unper la chiarezza degli interventi e la concordia di tutte le amministrazioni delle azioni di bonifica al fine di porre in sicurezza il sito di. Ringrazio il Commissario Sinkevicius di essere venuto per verificare con mano i grandi lavori che stiamo avviando all’instradamento per sviluppare le operazioni di bonifica. “Il mio ringraziamento va a tutti i soggetti intervenuti, ciò sottolinea come tutti noi, in sinergia, stiamo collaborando per la risoluzione veloce della bonifica delle aree e come a ciascuno sta a cuore fare bene e velocemente, convogliando le nostre forze alla bonifica di pezzi d’Italia sofferenti e alla restituzione di un ambiente sano e vivibile per le comunità”. Lo ha dichiarato il generale, ...

Ambiente, Barbaro: 'Risolutivo intervento del governo a Malagrotta' "Grazie all'intervento risolutivo del governo nel Cdm del 7 - 3 - 2023, sono stati sbloccati i fondi, 250 milioni di euro, per la messa in sicurezza della discarica di Malagrotta. Entro aprile contiamo di partire con l'inizio delle procedure di gara". Così il sottosegretario all'Ambiente e alla Sicurezza Energetica Claudio Barbaro nel corso della visita ...

Rocca visita Malagrotta, 'l'era delle discariche è finita' Questa mattina il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha visitato il sito dell'ex discarica di Malagrotta insieme al Commissario Europeo per l'Ambiente, gli Oceani e la Pesca Virginijus Sinkevicius, al Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, al Sottosegretario di Stato Claudio ...

Roma, visita a Malagrotta di Gualtieri con commissario Ue Sinkevicius ROMA (ITALPRESS) - Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha accolto in Campidoglio il Commissario europeo all'Ambiente Virginijus Sinkevicius ...

Discarica di Malagrotta, visita di Rocca e Gualtieri: entro il 2027 la messa in sicurezza dello spazio. Il sindaco di Roma, ai microfoni ha detto: "Entro il 2027, ci sarà la messa in sicurezza di ..."