Discarica di Malagrotta, visita di Rocca e Gualtieri: entro il 2027 la messa in sicurezza dello spazio (Di giovedì 30 marzo 2023) . Il sindaco di Roma, ai microfoni ha detto: "entro il 2027, ci sarà la messa in sicurezza di questa Discarica". Nella visita, Roberto Gualtieri è stato accompagnato dal commissaria Giuseppe Vadalà e il governatore della Regione Lazio, Francesco Rocca. Presente anche il rappresentante dell'Unione Europea Virginijus Sinkevicius. Rocca e Gualtieri alla Discarica di Malagrotta Malagrotta è stata chiusa ben 10 anni fa, ma da quel momento non si è mai vista un'azione di bonifica di quel terreno. Sul sito del territorio romano, già il governo di Giorgia Meloni ha stanziato 250 milioni di euro per la bonifica. Malagrotta, come sottolineato dalle numerose ...

