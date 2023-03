DIPENDENZA DA SESSO E PORNOGRAFIA (Di giovedì 30 marzo 2023) Il consumi problematico di PORNOGRAFIA è presente nella popolazione adulta dal 3 al 6%. Tutto il giorno tutti i giorni queste persone pensano al SESSO e appena possono vanno a praticarlo o più comunemente utilizzano siti pornografici. Molti professionisti ed esperti si dibattono sul trovare una terminologia corretta e trovare la forma per realizzare una diagnostica e una cura possibile per queste persone. La gente che soffre di questa DIPENDENZA ne diventa schiava, come una droga, incapaci di decidere quando, come e dove avere SESSO o dedicarsi alla PORNOGRAFIA. Chi ne soffre ammette di non riuscire a sfruttare la vita a pieno, sono sempre in disaccordo con i propri valori e mete, si sentono presi da questo comportamento che rovina la loro autostima e integrità. Una sessualità sana può ... Leggi su moltouomo (Di giovedì 30 marzo 2023) Il consumi problematico diè presente nella popolazione adulta dal 3 al 6%. Tutto il giorno tutti i giorni queste persone pensano ale appena possono vanno a praticarlo o più comunemente utilizzano siti pornografici. Molti professionisti ed esperti si dibattono sul trovare una terminologia corretta e trovare la forma per realizzare una diagnostica e una cura possibile per queste persone. La gente che soffre di questane diventa schiava, come una droga, incapaci di decidere quando, come e dove avereo dedicarsi alla. Chi ne soffre ammette di non riuscire a sfruttare la vita a pieno, sono sempre in disaccordo con i propri valori e mete, si sentono presi da questo comportamento che rovina la loro autostima e integrità. Una sessualità sana può ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... inaki071166 : Tra poco andrò a svuotare lo studio massaggi... È finita... Ho dovuto fare una scelta. Qualcuno potrebbe consigl… - erblyedd : sesso dipendenza: esiste? scopriamolo con erym e dimitri podcast (avventure in tangenziale) - incognivalse : L'ipersessualità o dipendenza sessuale è un disturbo psicologico e comportamentale nel quale il soggetto sperimenta… - incognivalse : L'ipersessualità o dipendenza sessuale è un disturbo psicologico e comportamentale nel quale il soggetto sperimenta… - sempregilda : RT @Alessan79779054: @cervovski Quindi fondamentalmente non usiamo la dipendenza dal sesso o altro per sopperire all'implacabile senso di a… -