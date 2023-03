(Di giovedì 30 marzo 2023) Isbarcano in edicola con la, ricca di giochi e coinvolgenti attività, giunta in occasione dell'uscita nelle sale del primo attesissimo film. Isono sbarcati in edicola: lo scoppiettante duo di youtuber che vanta oltre un milione e mezzo di follower, è protagonista di una nuova ed esclusiva novitàMagazines,- La. Ricco di giochi e coinvolgenti attività, il magazine èda mercoledì 29 marzo in edicola e su.it e arriva in occasione dell'uscita nelle sale cinematografiche del primo attesissimo film dei(qui la nostra recensione de Il Viaggio Leggendario). All'interno di- La ...

Lo scoppiettante duo è protagonista di una nuova ed esclusiva novità Panini Magazines:- La Rivista Ufficiale. Ricco di giochi e coinvolgenti attività, il magazine èda mercoledì ...Il primo numero di- La Rivista Ufficiale, èin edicola e su Panini.it dal 29 marzo al prezzo di 4,90 . L'album di sticker è già, anch'esso in edicola e su Panini.it ...Qui trovate la nostra recensione di Everything Everywhere All at Once , nuovamentenei ... Secondo la nostra recensione de Il viaggio leggendario , il film con isi rivela una ...

DinsiemE, disponibile la Rivista Ufficiale con Panini Movieplayer

Ricco di giochi e coinvolgenti attività, il magazine è disponibile da mercoledì 29 marzo in edicola e su Panini.it e arriva in occasione dell'uscita nelle sale cinematografiche del primo attesissimo ...Dal segreto del loro nome, all’esordio sul grande schermo. Ecco tutto ciò che dovete sapere sulla coppia di youtuber DinsiemE!