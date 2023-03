Diabete sempre più correlato a smog | stress e stile vita malsani

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) – Ilmellito, “è una malattiapiù correlata al contesto sociale, culturale e ambientale e sta assumendopiù i contorni di una vera e propria emergenza sanitaria: solo in Italia si stimano oltre 5 milioni di persone con, tra cui 3,5 milioni diagnosticate e circa un milione e mezzo senza diagnosi, con una crescita del 60% negli ultimi vent’anni. Tra le molteplici cause di questo notevole incremento si deve includere anche l’eccessiva urbanizzazione, che comporta unodipiù sedentario. Nel 2025 il 65% delle persone convivrà nelle aree urbane, nel 2040 saranno il 75%. Non a caso l’Internationals Federation e l’Oms individuano nella città la frontiera calda del contrasto alla crescita ...