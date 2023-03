Di Maria il futuro è sempre più chiaro | ecco dove giocherà l’anno prossimo

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 30 marzo 2023) Angel Diè stato il grande colpo dell’estate della Juventus, con le sue prestazioni che ormai hanno delineato il suo. Ci sono dei giocatori che sono in grado con un solo tocco del pallone di incantare. Non è semplice spiegare cosa possa provare un appassionato di calcio quando vede in campo Angel Di, ma di sicuro è estasi allo stato puro. L’argentino è infatti uno dei più grandi della sua epoca e la Juventus è onorata di averlo in squadra. Il contratto firmato in estate era solo per un anno, ma ormai le parti sembrano aver preso una chiara decisione. Angel Di(Fonte: LaPresse)Non si può di certo brindare finché non ci sarà la firma nero su bianco, ma di sicuro si può mettere in fresca lo spumante. Angel Die la Juventus sono destinati a proseguire la propria avventura ...