Di Biagio: «Mio futuro? Ho parlato con tante squadre poi non è andata a buon fine» (Di giovedì 30 marzo 2023) Luigi Di Biagio, allenatore, ha parlato a margine dell’evento della Digital Cup ai giornalisti presenti. Le dichiarazioni Luigi Di Biagio, allenatore, ha parlato a margine dell’evento della Digital Cup ai giornalisti presenti. futuro – «Ho parlato con tante squadre poi non è andata a buon fine. Ora faccio il commentatore tv e mi documento». ITALIANE IN EUROPA – «Le italiane vanno bene in Europa perché giochiamo un calcio più propositivo e la Fiorentina è una di quelle squadre che lo fanno meglio. Siamo contenti perché quando si arriva in fondo a livello italiano è importante. La sfida Inter-Fiorentina? Quello che sta facendo Italiano è sotto gli occhi di ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 marzo 2023) Luigi Di, allenatore, haa margine dell’evento della Digital Cup ai giornalisti presenti. Le dichiarazioni Luigi Di, allenatore, haa margine dell’evento della Digital Cup ai giornalisti presenti.– «Hoconpoi non è. Ora faccio il commentatore tv e mi documento». ITALIANE IN EUROPA – «Le italiane vanno bene in Europa perché giochiamo un calcio più propositivo e la Fiorentina è una di quelleche lo fanno meglio. Siamo contenti perché quando si arriva in fondo a livello italiano è impor. La sfida Inter-Fiorentina? Quello che sta facendo Italiano è sotto gli occhi di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Milena22326900 : RT @cherchiandrea: Buon Compleanno Aeronautica! 100 anni! Per voi queste immagini di Tornado e F35 a Ghedi, oggi, durante l’Open Day dell’… - mvb66 : RT @cherchiandrea: Buon Compleanno Aeronautica! 100 anni! Per voi queste immagini di Tornado e F35 a Ghedi, oggi, durante l’Open Day dell’… - Silvio_Did : RT @cherchiandrea: Buon Compleanno Aeronautica! 100 anni! Per voi queste immagini di Tornado e F35 a Ghedi, oggi, durante l’Open Day dell’… - LauraPetro70 : RT @cherchiandrea: Buon Compleanno Aeronautica! 100 anni! Per voi queste immagini di Tornado e F35 a Ghedi, oggi, durante l’Open Day dell’… - maola_varalli : RT @cherchiandrea: Buon Compleanno Aeronautica! 100 anni! Per voi queste immagini di Tornado e F35 a Ghedi, oggi, durante l’Open Day dell’… -