(Di giovedì 30 marzo 2023) Dodicidi carcere: questa la richiesta del pm perValdambrini studente universitario originario di Montemurlo, in provincia di, accusato di diverse aggressioni a stupri a carico di. In particolare, il ragazzoe abusava delle sue vittime nel nome del “”. «Ho bisogno didi. Io salverò il mondo», aveva detto agli inquirenti, dopo essere stato arrestato.Valdambrini, il “” dicheleaveva anche i suoi discepoli, ragazzi che lo seguivano e lo imitavano nelle imprese. In primo grado il 24enne era stato condannato a sei, ieri, a Firenze, è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Sbrn65 : RT @SecolodItalia1: "Devo nutrirmi di corpi umani". Matteo il "diavolo" di Prato rischia 12 anni: mordeva e stuprava le donne

