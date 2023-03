“Devastati dal dolore”. Choc nella musica italiana, lo hanno trovato morto nel suo letto (Di giovedì 30 marzo 2023) È morto all’improvviso nella notte a 61 anni, una ferita nel cuore dei fan e di tutta la musica italiana che ne apprezzava le qualità umane e di grande musicista. Una carriera lunga 40 anni la sua. Non è ancora nota la causa del decesso. Il manager del gruppo Francesco Venuto scrive che: “è sempre stato fatalista, e sull’argomento ci abbiamo sempre riso su. Appena avremo aggiornamenti su luogo e orari, li scriveremo sulla pagina della band”. La sua band: gli Statuto. Nati a Torino nel 1983, prendono il nome dall’omonima piazza torinese in cui si ritrovano i Mods. Dopo parecchi concerti ai Raduni Mod in tutta la provincia italiana e la pubblicazione di due demotape (Torino beat 1984 e nella città 1985), l’etichetta indipendente DTK pubblica i primi due singoli: Io Dio (1986) e Ghetto ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 marzo 2023) Èall’improvvisonotte a 61 anni, una ferita nel cuore dei fan e di tutta lache ne apprezzava le qualità umane e di grande musicista. Una carriera lunga 40 anni la sua. Non è ancora nota la causa del decesso. Il manager del gruppo Francesco Venuto scrive che: “è sempre stato fatalista, e sull’argomento ci abbiamo sempre riso su. Appena avremo aggiornamenti su luogo e orari, li scriveremo sulla pagina della band”. La sua band: gli Statuto. Nati a Torino nel 1983, prendono il nome dall’omonima piazza torinese in cui si ritrovano i Mods. Dopo parecchi concerti ai Raduni Mod in tutta la provinciae la pubblicazione di due demotape (Torino beat 1984 ecittà 1985), l’etichetta indipendente DTK pubblica i primi due singoli: Io Dio (1986) e Ghetto ...

