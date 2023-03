Depressione nello sport | anche Peaty ne soffre | le motivazioni del nuotatore

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 30 marzo 2023) Un’altra leggenda del nuoto, l’olimpionico Adam, alza bandiera bianca. Stress, burnout,o problema mentale che sia, il campione britannico ha deciso di non poter andare avanti con la vita di sempre, tra allenamenti estenuanti e sempre nuove sfide da affrontare in gara, senza affrontarlo. Ha così annunciato a tutti che si fermerà per un po’, rinunciando ai campionati nazionali e quindi ai Mondiali, principale appuntamento del 2023, per provare a tornare in sesto in vista delle Olimpiadi Parigi. I fantasmi della mente, le ombre della, il rigetto della quotidiana pressione interna ed esterna a superare se stessi sono purtroppo un tratto comune a tanti fuoriclasse dello, come confermala psicologa Monica Vaillant, plurimedagliata con il Setterosa: “A noi sembrano, ...