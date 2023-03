Delegazione governativa di Tangshan in visita al Parco regionale dei Campi Flegrei

(Di giovedì 30 marzo 2023) Ladi– Repubblica popolare Cinese, su iniziativa del Presidente Francesco Maisto, ha trascorso un’intera giornata inaiFlegreo, ospite dell‘Ente. La, guidata da Chen Yu, segretario generale del Comitato Municipale di Tangsham, e da Qian Xuan, responsabile per gli investimenti nel Distretto di Tangsham, ha fattoalla Casina Vanvitelliana del Lago Fusaro ed ha apprezzato i prodotti tipici offerti da Il Quarto Miglio e Cantina “La Sibilla”. Laha mostrato vivo interesse per inserire icome meta turistica da proporre sul mercato cinese. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

