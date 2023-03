Del Fante: Sovraperformance di Poste, solide basi per il futuro (Di giovedì 30 marzo 2023) Per Poste Italiane "risultati solidi con un risultato operativo del 2022 a livelli record, più che raddoppiato rispetto al 2017. Tutti i settori hanno contribuito al trend di crescita della ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 marzo 2023) PerItaliane "risultati solidi con un risultato operativo del 2022 a livelli record, più che raddoppiato rispetto al 2017. Tutti i settori hanno contribuito al trend di crescita della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : Del Fante: Sovraperformance di Poste, solide basi per il futuro - fisco24_info : Del Fante: Sovraperformance di Poste, solide basi per il futuro: Nel 2022 ebit record, +6% ricavi, -4,3% l'utile. S… - baratto_m : RT @Giorda_a: A nessuno la terra è amica quanto al fante. Quando vi si aggrappa, lungamente, violentemente; quando col volto e con le membr… - Giorda_a : A nessuno la terra è amica quanto al fante. Quando vi si aggrappa, lungamente, violentemente; quando col volto e co… - Veronamobile : 25/03/2023 12:08: VIA DEL FANTE - Auto in fiamme, intervengono Vigili del Fuoco e Polizia Locale. Possibili deviazioni del traffico. -