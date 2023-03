Del Fante: ‘ebit Poste al massimo storico, con 2022 si chiude ciclo’ (Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) – Con “risultati eccezionali” l’ebit di Poste Italiane “è un massimo storico che ha più che raddoppiato quello del 2017 e con un aumento del 24%” sullo scorso anno. A rilevarlo l’Ad del gruppo Matteo del Fante in call con gli analisti sui conti del bilancio 2022 con il quale per Poste Italiane “si è chiuso il ciclo che era iniziato quando nel febbraio 2018 avevamo annunciato il primo nostro piano, ‘Back to the future’ con questo cda che si è insediato nel maggio 2017”, spiega ancora in un incontro con i giornalisti. Per il margine operativo “avevamo detto a fine 2022 che sarebbe stato di 1,8 mld: nel bilancio approvato è a 2,3 mld quindi siamo andati ben oltre l’obiettivo. Abbiamo dato indicazione per il 2023 che sarà a 2,5 mld”. Del Fante ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) – Con “risultati eccezionali” l’ebit diItaliane “è unche ha più che raddoppiato quello del 2017 e con un aumento del 24%” sullo scorso anno. A rilevarlo l’Ad del gruppo Matteo delin call con gli analisti sui conti del bilanciocon il quale perItaliane “si è chiuso il ciclo che era iniziato quando nel febbraio 2018 avevamo annunciato il primo nostro piano, ‘Back to the future’ con questo cda che si è insediato nel maggio 2017”, spiega ancora in un incontro con i giornalisti. Per il margine operativo “avevamo detto a fineche sarebbe stato di 1,8 mld: nel bilancio approvato è a 2,3 mld quindi siamo andati ben oltre l’obiettivo. Abbiamo dato indicazione per il 2023 che sarà a 2,5 mld”. Del...

