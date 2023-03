Degrado nelle periferie,scarico abusivo di rifiuti a Contrada Quattrograna (Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl Degrado nelle periferie è sempre presente e, ad oggi, più attivo che mai. Con le nostre telecamere, siamo stati a Contrada Quattrograna per documentare la situazione e lo scenario che abbiamo trovato è tutt’altro che roseo. (vedi photogallery al termine dell’articolo) La zona, che dovrebbe essere monitorata da telecamere a circuito chiuso, è costantemente bersaglio di atti vandalici e di scarico abusivo di rifiuti. Dai murales, presenti praticamente su ogni muro, alla presenza di materiale ingombrante come vecchi materassi, sedie di metallo e legno, vecchi passeggini, vespasiani da gabinetto, biciclette oramai inutilizzabili e, immancabili, rifiuti di natura organica, umida e di plastica. Il tutto, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIlè sempre presente e, ad oggi, più attivo che mai. Con le nostre telecamere, siamo stati aper documentare la situazione e lo scenario che abbiamo trovato è tutt’altro che roseo. (vedi photogallery al termine dell’articolo) La zona, che dovrebbe essere monitorata da telecamere a circuito chiuso, è costantemente bersaglio di atti vandalici e didi. Dai murales, presenti praticamente su ogni muro, alla presenza di materiale ingombrante come vecchi materassi, sedie di metallo e legno, vecchi passeggini, vespasiani da gabinetto, biciclette oramai inutilizzabili e, immancabili,di natura organica, umida e di plastica. Il tutto, ...

