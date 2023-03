Decreto bollette, la balla del condono penale (Di giovedì 30 marzo 2023) Affermare che nel Decreto bollette sono stati inseriti dei condoni tributari penali (vedi Marco Travaglio ieri dalla Gruber, ma anche molti articoli di giornale) è una totale mistificazione. La riforma delle sanzioni penali tributarie fatta nel 2015 dal governo Renzi aveva già previsto che, in caso di omessi versamenti di Iva e ritenute regolarmente dichiarate, il pagamento integrale delle imposte, delle sanzioni e degli interessi prima dell’avvio del dibattimento penale estingue il reato. Le norme inserite nel DL bollette si limitano a prevedere che, nel caso il versamento integrale delle imposte, delle sanzioni e degli interessi avvenga mediante una delle definizioni fiscali che consente un pagamento rateale, l’avvio del dibattimento penale rimanga sospeso fino a quando l’Agenzia delle Entrate ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 30 marzo 2023) Affermare che nelsono stati inseriti dei condoni tributari penali (vedi Marco Travaglio ieri dalla Gruber, ma anche molti articoli di giornale) è una totale mistificazione. La riforma delle sanzioni penali tributarie fatta nel 2015 dal governo Renzi aveva già previsto che, in caso di omessi versamenti di Iva e ritenute regolarmente dichiarate, il pagamento integrale delle imposte, delle sanzioni e degli interessi prima dell’avvio del dibattimentoestingue il reato. Le norme inserite nel DLsi limitano a prevedere che, nel caso il versamento integrale delle imposte, delle sanzioni e degli interessi avvenga mediante una delle definizioni fiscali che consente un pagamento rateale, l’avvio del dibattimentorimanga sospeso fino a quando l’Agenzia delle Entrate ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Scudo penale nel decreto Bollette, Conte: “Non vogliamo favori per evasori, ci batteremo contro ogni sanatoria” - fattoquotidiano : Il Cdm di ieri ha confermato lo stanziamento di 4,9 miliardi di euro per gli interventi del nuovo decreto Bollette.… - petergomezblog : Fisco, colpo di mano del governo: infila nel dl Bollette lo scudo penale per gli evasori che scoperti pagano il dov… - medicojunghiano : RT @DomaniGiornale: ?? Il governo Meloni ha nascosto nel decreto bollette, divenuto un decreto omnibus, anche il condono penale per gli evas… - francetomm : Precisazione sulla mistificazione pronunciata da @marcotravaglio dalla faziosa Gruber. -