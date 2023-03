Decathlon punta sull' ecodesign

Leggi su iltempo

(Di giovedì 30 marzo 2023) Milano, 30 mar. (Adnkronos) - Entro il 2026 la percentuale di prodottideve essere del 100%. Questo è l'obiettivo dichiarato da, azienda da sempre vicina agli sportivi e consapevole che la produzione, il trasporto, la distribuzione e l'utilizzo dei prodotti hanno un impatto sul pianeta. Per raggiungere questo scopo e diminuire le emissioni di CO2, l'azienda fondata in Francia nel 1976 interviene sui processi di produzione e sviluppa l'. I processi di eco-ideazioneno a ridurre l'impatto ambientale eagisce in due direzioni. Da una parte l'utilizzo di materie provenienti da fonti più durevoli come il cotone biologico, il cotone, il poliestere e la plastica riciclati. Dall'altra l'impegno in processi di produzione meno impattanti sul pianeta. Un esempio ...