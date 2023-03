De Napoli: «Il Napoli ha una generazione di fenomeni. E non li conoscevamo» (Di giovedì 30 marzo 2023) Le parole di Fernando De Napoli, ex centrocampista del Napoli, sulla stagione della squadra azzurra. I dettagli Ha giocato nel Napoli e nel Milan negli anni in cui l’incontro tra le due squadre significava lotta per il titolo. Nando De Napoli ha parlato del match in programma domenica sera al Maradona. Napoli-MILAN ANNI 80 – «Noi avevamo Maradona, dentro una grande squadra che avrebbe potuto anche vincere di più. Ma loro fecero la rivoluzione. Me li ricordo ancora mentre ci facevano il pressing negli spogliatoi o nell’intervallo…».Napoli-MILAN OGGI – «E questa di Spalletti è un’altra squadra che può caratterizzare un’epoca, breve o lunga che sia. Giocano meravigliosamente bene, ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 marzo 2023) Le parole di Fernando De, ex centrocampista del, sulla stagione della squadra azzurra. I dettagli Ha giocato nele nel Milan negli anni in cui l’incontro tra le due squadre significava lotta per il titolo. Nando Deha parlato del match in programma domenica sera al Maradona.-MILAN ANNI 80 – «Noi avevamo Maradona, dentro una grande squadra che avrebbe potuto anche vincere di più. Ma loro fecero la rivoluzione. Me li ricordo ancora mentre ci facevano il pressing negli spogliatoi o nell’intervallo…».-MILAN OGGI – «E questa di Spalletti è un’altra squadra che può caratterizzare un’epoca, breve o lunga che sia. Giocano meravigliosamente bene, ...

