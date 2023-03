De Napoli | «Il mio Napoli aveva Maradona | ma il Milan ci faceva pressing pure negli spogliatoi»

(Di giovedì 30 marzo 2023) Anche Nando Deha un po’ paura di parlare, di fare i distinguo nell’intoccabilità della storia azzurra. Antonio Giordano per il Corriere dello Sport gli chiede di fare il gioco dei paralleli: ildei primi scudetti, ildi Sacchi, quello di Spalletti. Lui, nel classico ruolo di doppio ex della sfida di domenica prossima, risponde così: “Noimo, dentro una grande squadra che avrebbe potuto anche vincere di più. Ma loro fecero la rivoluzione. Me li ricordo ancora mentre cino ilancheo nell’intervallo… Lo scudetto dell’88, quando ormai sembrava fosse nostro, ce lo portarono via a, con una partita ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lios_1926 : RT @Rocc0_O1: Devi capire che sono ANTI NAPOLI, sul mio profilo posso permettermi (credo) di riportare quello che mi pare. - napolista : #DeNapoli: «Il mio #Napoli aveva #Maradona, ma il Milan ci faceva pressing pure negli spogliatoi» Al CorSport: “Il… - PIPPOILGIUSTO : @MatteoSorren Il mio Generale, ti seguirò fino in capo al Mondo. Persona molto competente e piena di contenuti, è u… - Naples___ : @Tanzen @sscnapoli Non è questione di soldi,sempre sostenuto ad ogni prezzo il Napoli. Noto un certo privilegio pro… - ilmionapoli : Festa Scudetto: il Lungomare di Pozzuoli si colora di biancoazzurro -

Ilresoconto fu impietoso, topi - ale chiamiamo zoccole - che rovistavano tra cumuli di monnezza proprio alle spalle dell'hotel Excelsior sul lungomare che avrebbe ospitato i leader del ...... potrebbe oggi essere a stretto contatto del. Se non a pari punti! In ogni caso, questo ... persino nei momenti più pessimistici, che aavviso non c'era nulla. E le ultime vicende lo ...Sulla stagione del. "Non me l'aspettavo. Sapevo che era una buona squadra, con un grande ...di aver organizzato questo evento così partecipato anche grazie ai campioni che hanno raccolto il...

Napoli, "mio figlio ha la polmonite" ma in realtà era febbre: donna ... Il Meridiano News

Tutto nasce dalla collaborazione tra Lenza Lunga, l’Università degli Studi di Napoli Federico II con il CeSMA (Centro ... amministratore di Lenza Lunga -. Dal 2000 con mio fratello abbiamo iniziato ...In attesa del G8 a Napoli fui spedita a fare perlustrazioni in loco sulle condizioni d’igiene e di accoglienza prima dell’arrivo dei big della terra. Il mio resoconto fu impietoso, topi – a Napoli le ...