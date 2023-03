David Donatello 68 | enunciate le candidature

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 30 marzo 2023) La sessantottesima edizione deidisi terrà il 10 maggio 2023, e andrà in onda in prima serata su Rai 1. La cerimonia di premiazione si avvicina, e proprio oggi c’è stata la conferenza stampa per l’annuncio delle. “68? Edizione dei Premidi”: ecco le68,ph@raiA presentare i film in gara e le varie categorie sono Stefano Coletta ( Direttore Intrattenimento Prime Time), Piera Detassis (Presidente e Direttrice Artistica Accademia del CinemaItaliano – Premidi),Nicola Maccanico (Amministratore Delegato Cinecittà S.p.A) Carlo Conti, Giovanni Anversa (Vice Direttore Intrattenimento Prime Time) e ...