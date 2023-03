David di Donatello 2023: anche Mengoni e Diodato in corsa – Tutte le nomination (Di giovedì 30 marzo 2023) La stranezza La corsa della 78esima edizione dei David Di Donatello è ufficialmente iniziata. Sono state annunciate, infatti, le nomination degli attori e dei film candidati a ricevere l’ambito premio, “sacro” per il mondo del cinema, la cui premiazione è prevista mercoledì 10 maggio, in prima serata su Rai 1. A condurre l’evento sarà Carlo Conti, affiancato dall’attrice Matilde Gioli. Il film a ricevere più nomination, ossia 18, è Esterno notte di Marco Bellocchio, incentrato sul rapimento di Aldo Moro, seguito dalle 14 candidature, a pari merito, de La stranezza di Roberto Andò e de Le otto montagne di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersh. Jasmine Trinca è in lizza per il miglior esordio alla regia, mentre Emanuela Fanelli è candidata come miglior attrice non protagonista per il film La ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 30 marzo 2023) La stranezza Ladella 78esima edizione deiDiè ufficialmente iniziata. Sono state annunciate, infatti, ledegli attori e dei film candidati a ricevere l’ambito premio, “sacro” per il mondo del cinema, la cui premiazione è prevista mercoledì 10 maggio, in prima serata su Rai 1. A condurre l’evento sarà Carlo Conti, affiancato dall’attrice Matilde Gioli. Il film a ricevere più, ossia 18, è Esterno notte di Marco Bellocchio, incentrato sul rapimento di Aldo Moro, seguito dalle 14 candidature, a pari merito, de La stranezza di Roberto Andò e de Le otto montagne di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersh. Jasmine Trinca è in lizza per il miglior esordio alla regia, mentre Emanuela Fanelli è candidata come miglior attrice non protagonista per il film La ...

