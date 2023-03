David Cronenberg: l’estasi delle cere anatomiche alla Fondazione Prada (Di giovedì 30 marzo 2023) Life&People.it Il Maestro del body horror esplora altre arti visive, mantenendo ben alta la propria espressione artistica. Dopo il messicano Inarritu e lo statunitense Wes Anderson è adesso David Cronenberg a inondare di bellezza la Fondazione Prada di Milano. Il regista canadese ha firmato infatti per il celeberrimo spazio espositivo meneghino “cere anatomiche”, mostra in scena fino al prossimo 17 luglio realizzata dal cineasta con La Specola, parte del Museo di Storia Naturale e del Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Firenze, i cui alcuni pezzi sono stati reinterpretati dal cineasta, abile a raccontare tutto il suo mondo attraverso un’esplorazione inedita della macchina da presa. I modelli settecenteschi secondo Cronenberg Il progetto, fortemente ... Leggi su lifeandpeople (Di giovedì 30 marzo 2023) Life&People.it Il Maestro del body horror esplora altre arti visive, mantenendo ben alta la propria espressione artistica. Dopo il messicano Inarritu e lo statunitense Wes Anderson è adessoa inondare di bellezza ladi Milano. Il regista canadese ha firmato infatti per il celeberrimo spazio espositivo meneghino “”, mostra in scena fino al prossimo 17 luglio realizzata dal cineasta con La Specola, parte del Museo di Storia Naturale e del Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Firenze, i cui alcuni pezzi sono stati reinterpretati dal cineasta, abile a raccontare tutto il suo mondo attraverso un’esplorazione inedita della macchina da presa. I modelli settecenteschi secondoIl progetto, fortemente ...

