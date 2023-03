Data ufficiale del debutto di iOS 17 a giugno nella WWDC 2023 (Di giovedì 30 marzo 2023) L’aggiornamento iOS 17 ha una Data definitiva di lancio, almeno nella sua prima preview per gli sviluppatori. Nelle scorse ore, Apple ha chiarito in quale periodo si terrà la sua tradizionale conferenza annuale dedicata al mondo delle soluzioni software proprietarie, ossia la Worldwide Developers Conference. Per questo motivo possiamo dedurre facilmente quando l’update successivo a iOS 16 farà la sua prima comparsa. La WWDC 2023 di Apple avrà il via il giorno 5 giugno per durare fino al 9 giugno. Una quattro giorni densa di incontri e momenti formativi per gli sviluppatori ma sappiamo bene che, come sempre, il tradizionale keynote di apertura della conferenza avrà luogo solo il lunedì. Di conseguenza, dalla viva voca di Tim Cook e del suo entourage otterremo i primi dettagli ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 30 marzo 2023) L’aggiornamento iOS 17 ha unadefinitiva di lancio, almenosua prima preview per gli sviluppatori. Nelle scorse ore, Apple ha chiarito in quale periodo si terrà la sua tradizionale conferenza annuale dedicata al mondo delle soluzioni software proprietarie, ossia la Worldwide Developers Conference. Per questo motivo possiamo dedurre facilmente quando l’update successivo a iOS 16 farà la sua prima comparsa. Ladi Apple avrà il via il giorno 5per durare fino al 9. Una quattro giorni densa di incontri e momenti formativi per gli sviluppatori ma sappiamo bene che, come sempre, il tradizionale keynote di apertura della conferenza avrà luogo solo il lunedì. Di conseguenza, dalla viva voca di Tim Cook e del suo entourage otterremo i primi dettagli ...

