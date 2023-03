Daredevil | Born Again | l' interprete di Vanessa Fisk rompe il silenzio sul recasting

(Di giovedì 30 marzo 2023) Ayelet Zurer,dinella serie suuscita su Netflix, ha commentato la notizia deldel suo personaggio.riporterà in scena diversi volti noti della serie Netflix, su tutti Charlie Cox e Vincent D'Onofrio. Ma non tutti torneranno: i Marvel Studios stanno effettuando deiper altri personaggi. Tra questi vi è, moglie di Wilsonalias Kingpin, che sarà interpretata da Sandrine Holt e non più da Ayelet Zurer. L'attrice, che ne aveva vestito i panni nella serieuscita su Netflix, ha finalmente rotto ilsulcondividendo un ...

... Ayelet Zurer ha commentato per la prima volta l'annuncio dell'imminente recast del suo personaggio, confessando la sua tristezza nel non poter prendere parte aAgain . La nuova ...Again riporterà in scena diversi volti noti della serie Netflix, su tutti Charlie Cox e Vincent D'Onofrio. Ma non tutti torneranno: i Marvel Studios stanno effettuando dei recasting ...Dopo averlo visto in azione in Hawkeye ma prima di rincontrarlo nell' attesissimaAgain , l'attore Vincent D'Onofrio riprenderà i panni del villain Kingpin anche in Echo , spin - off della serie tv di Occhio di Falco dedicato a Maya Lopez . In Occhio di Falco di ...

Daredevil: Born Again riporterà in scena diversi volti noti della serie Netflix, su tutti Charlie Cox e Vincent D'Onofrio. Ma non tutti torneranno: i Marvel Studios stanno effettuando dei recasting ...Vincent D’Onofrio, che interpreta Wilson Fisk/Kingpin nel Marvel Cinematic Universe, ha recentemente dichiarato che Daredevil: Born Again sarà simile alla serie Netflix in termini di violenza.