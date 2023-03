Dalle certezze alle paure. Gli Usa accendono i riflettori su Israele (Di giovedì 30 marzo 2023) Secondo le indiscrezioni del New York Times, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu potrebbe essere presto a Washington dal presidente Usa Joe Biden. L’ambasciatore statunitense in Israele, Tom Nides, sentito dalla radio militare dello Stato ebraico, ha confermato che l’invito sarà molto probabilmente per dopo Pasqua. Più cauto invece il Consiglio di sicurezza nazionale della Casa InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 30 marzo 2023) Secondo le indiscrezioni del New York Times, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu potrebbe essere presto a Washington dal presidente Usa Joe Biden. L’ambasciatore statunitense in, Tom Nides, sentito dalla radio militare dello Stato ebraico, ha confermato che l’invito sarà molto probabilmente per dopo Pasqua. Più cauto invece il Consiglio di sicurezza nazionale della Casa InsideOver.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... david11840107 : @CatySegatori Partiamo dalle certezze … “era una macchina” a cosa era alimentata lo scopriremo!!! - AlexisBresil : RT @VCountry3: @Uni91070952 Gente che beve dalle fonti statali vuole certezze, mica si fida baubaumiciomicio - KatKla7 : @Vane_Sardegna Cara Vanessa il bello della vita sta proprio qui, avere delle certezze dalle quali partire. Non sono… - VCountry3 : @Uni91070952 Gente che beve dalle fonti statali vuole certezze, mica si fida baubaumiciomicio - PrugnaS : @W0lf_90 @matteodiamante sono affascinata dalle persone che hanno certezze granitiche, verità in tasca, in un mondo dove tutto è relativo. -