Dalla Francia: in arrivo una maxi offerta dall'Al-Hilal per Sergio Ramos (Di giovedì 30 marzo 2023) Dopo Cristiano Ronaldo, l'Arabia Saudita vorrebbe conquistare anche Sergio Ramos. Il difensore spagnolo sarebbe l'obiettivo numero uno per il prossimo mercato dell'Al-Hilal che vuole portare un campione dello stile e della caratura del centrale ex Real Madrid, ora in forza al Paris Saint-Germain. Questi i dettagli di una possibile maxi offerta. Secondo quanto riportato Dalla Francia, nello specifico da l'Equipe, il futuro di Sergio Ramos al PSG sarebbe tutt'altro che scontato. Il centrale ex Real Madrid, per via di un ingaggio monstre (circa 791.000 lordi al mese), sarebbe un "peso" per le casse della società francese che dovrà fare i conti anche con le norme sancite in relazione al Financial Fai Play. Il sacrificio di ...

